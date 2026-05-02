Tanti auguri Aldemira la comunità festeggia la centenaria Una vita tra lavoro passioni e memoria

La comunità di Falconara ha celebrato il centenario di Aldemira Suardi, cittadina residente nella casa di riposo ‘Oasi Ave Maria’ di Loreto. La donna, nata e vissuta tra lavoro, passioni e memorie, ha raggiunto i 100 anni. La cerimonia si è svolta nella struttura dove vive da tempo. La festa ha coinvolto familiari e amici, che hanno condiviso momenti di ricordo e omaggi alla lunga vita di Aldemira.

FALCONARA - Un secolo di vita, di sacrifici, passioni e valori: Aldemira Suardi, cittadina falconarese, ha festeggiato i suoi 100 anni nella casa di riposo ‘Oasi Ave Maria’ di Loreto, dove risiede. Alla festa, che si è svolta nella mattinata di giovedì 30 aprile, hanno partecipato l’arcivescovo.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Corciano festeggia la centenaria Amalia Barboni: una vita dedicata all'insegnamentoIl sindaco di Lorenzo Pierotti ha fatto visita alla signora Amalia Barboni in occasione del suo centesimo compleanno, portando personalmente gli... Tanti auguri "Aldo de Brunó", Castelferretti festeggia i 100 anni di una delle figure più conosciute del paeseFALCONARA - Un pomeriggio di festa, emozione e comunità quello di ieri all’oratorio di Castelferretti, dove familiari e amici si sono riuniti per...