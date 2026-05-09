L’intervento di Menesini durante la plenaria

A margine della plenaria di Bruxelles, Luca Menesini, consigliere provinciale di Lucca, ha partecipato a un intervento durante la sessione. L'evento ha visto la presenza di vari rappresentanti istituzionali e si è concentrato su questioni legate alla regione e alle politiche europee. Menesini ha preso parola in un momento chiave, portando l'attenzione su alcune tematiche specifiche di interesse locale e regionale.

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LUCCA A margine della plenaria di Bruxelles, Luca Menesini, consigliere provinciale di Lucca e presidente del gruppo PSE al Comitato europeo delle Regioni, ha commentato l’approvazione all’unanimità del parere sul regolamento quadro delle prestazioni e, più in generale, il segnale politico lanciato dall’assemblea sul futuro bilancio europeo. L’idea di un’Europa lontana dai cittadini è spesso ricorrente, ma è attraverso il lavoro del Comitato europeo delle regioni, presieduto proprio da Menesini, che comuni, province e regioni fanno arrivare la propria voce dentro le istituzioni. E, come già ribadito, è proprio in questo passaggio continuo di confronto che si costruiscono molte delle scelte che poi si traducono in effetti concreti nei territori europei.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’intervento di Menesini durante la plenaria ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Tutta la sequenza della bagarre in Aula durante l’intervento di Meloni – Il video(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 Le comunicazioni in Aula a Montecitorio della Presidente del Consiglio Meloni sulla crisi in Medio Oriente e la... Meloni scuote la testa durante intervento di Schlein alla Camera: È tutto falso(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è intervenuta in Aula alla Camera dopo l'informativa urgente... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’intervento di Menesini durante la plenaria; Tempo di Nice to meet Eu. Tra quiz, musica, testimonianze; A Capannori un concerto per la Festa dell’Europa; Opposizioni di Capannori all’attacco: Negato un diritto democratico. L’intervento di Menesini durante la plenariaA margine della plenaria di Bruxelles, Luca Menesini, consigliere provinciale di Lucca e presidente del gruppo PSE al Comitato europeo delle Regioni, ha commentato l’approvazione all’unanimità del ... ilgiorno.it Menesini, 'semplificazione quadro prestazioni non sia a discapito efficacia'BRUXELLES, 05 FEB - La Commissione europea sta vendendo la sua 'semplificazione' del quadro di riferimento delle prestazioni come una rivoluzione. Ma si tratta di una semplificazione per se stessa: ... ansa.it Europa: in Commissione focus sul ruolo del Comitato delle Regioni. Nel corso della seduta presieduta da Irene Galletti (M5S) sono stati ascoltati per la prima volta i membri toscani dell’organo consultivo della UE tra cui Antonio Mazzeo e Luca Menesini x.com