Tutta la sequenza della bagarre in Aula durante l’intervento di Meloni – Il video

In Aula a Montecitorio, durante l’intervento della Presidente del Consiglio sulle tensioni in Medio Oriente e la guerra in Iran, si è verificata una rissa con diversi insulti tra alcuni deputati. La scena è stata ripresa in un video pubblicato dall’Agenzia Vista, mostrando un confronto acceso tra i presenti. La discussione si è protratta per alcuni minuti prima che la seduta potesse riprendere con ordine.

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 Le comunicazioni in Aula a Montecitorio della Presidente del Consiglio Meloni sulla crisi in Medio Oriente e la Guerra in Iran. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Chi è quel cogl** che continua a urlare?». La Russa dimentica il microfono acceso e insulta il senatore – Il video Giorgia Meloni al Parlamento: «L'Italia non è in guerra, disponibile a tavolo con l'opposizione». La replica: «È succube di Trump»

