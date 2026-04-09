Meloni scuote la testa durante intervento di Schlein alla Camera | È tutto falso

Durante un intervento alla Camera, la segretaria del Partito Democratico ha preso la parola dopo l'informativa del Presidente del Consiglio sul lavoro del Governo. In questa occasione, la Premier ha scosso più volte la testa e ha affermato che quanto detto dalla collega è tutto falso. L'intervento si è svolto nel contesto di una seduta dedicata alle questioni di governo, con un clima di confronto acceso tra le parti.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è intervenuta in Aula alla Camera dopo l'informativa urgente del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull'azione del Governo. Durante il suo discorso, la premier ha scosso la testa e si è rivolta ai ministri al suo fianco dicendo: "È tutto falso" Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni scuote la testa durante intervento di Schlein alla Camera: È tutto falso Schlein attacca Meloni alla Camera: “Chi pensate di prendere in giro? Avete sfidato la Costituzione e perso”Duro intervento di Elly Schlein alla Camera dopo l’informativa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Referendum, "mobilitiamoci" e la foto di Meloni a testa in giù: ecco chi invita alla Camera il M5s"Mobilitiamoci" e la foto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a testa in giù: così i Carc sui loro profili social hanno invitato gli utenti... Meloni scuote la testa durante intervento di Schlein alla Camera: È tutto falso Temi più discussi: Meloni, la premier con l’Europa: Non siano i civili iraniani a pagare per il regime; Meloni è in totale confusione. Primarie giallorosa necessarie; Renzi critica, la reazione di Meloni al Senato: Mai attaccato mia famiglia? Nooo…; M5S Meloni è in totale confusione. Primarie giallorosa necessarie. Meloni scuote la testa durante intervento di Schlein alla Camera: È tutto falsoLa segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è intervenuta in Aula alla Camera dopo l'informativa urgente del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull'azione del Governo. Durante il suo disc ... ilgiornale.it Stefano Patuanelli: Meloni è in totale confusione. Primarie giallorosa necessarieLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Stefano Patuanelli: Meloni è in totale confusione. Primarie giallorosa necessarie pubblicato il 5 Aprile 2026 a firma di Luca De Carolis ... ilfattoquotidiano.it Meloni dice NO agli Stati Uniti: l'Italia blocca i bombardieri di Trump. In un momento di tensione globale senza precedenti, Roma prende una posizione storica che scuote l'alleanza atlantica. Giorgia Meloni ha negato ufficialmente l'uso della base di Sig - facebook.com facebook Piantedosi, il caso Conte scuote il governo Meloni: tra imbarazzi e nuove tensioni politiche x.com