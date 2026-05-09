L’Inter sta valutando l’ingaggio del giovane figlio di Cristiano Ronaldo, che attualmente gioca nelle giovanili dell’Al Nassr. La sua presenza nel settore giovanile ha attirato l’attenzione anche della Juventus, oltre ai nerazzurri. La discussione riguardo al trasferimento del ragazzo si inserisce in un contesto di interesse da parte delle due società italiane. La questione è al centro di recenti incontri tra le parti coinvolte.

di Bruno De Santis Il figlio di CR7 sta convincendo nelle giovanili dell’Al Nassr e ha attirato l’interesse anche di Inter e Juventus Il nome pesa ancora tantissimo. Anche se stavolta il protagonista non è Cristiano Ronaldo, ma suo figlio. Cristiano Ronaldo Jr sta iniziando ad attirare attenzione vera nel calcio europeo e attorno al suo futuro si stanno già muovendo club importanti. Tra questi, secondo quanto riportato dal Sun, ci sarebbe anche l’Inter. Una situazione particolare, quasi surreale se si pensa a quello che Cristiano Ronaldo ha rappresentato per la Juventus solo pochi anni fa. E invece oggi i nerazzurri starebbero osservando da vicino il percorso del figlio, entrando di fatto in una corsa che coinvolge diverse società europee.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - L’Inter sfida la Juventus: Marotta porta Cristiano Ronaldo jr in nerazzurro

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