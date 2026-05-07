Visita di Papa Leone XIV a Pompei | treni aggiuntivi anche da Salerno

In vista dell’attesa visita di Papa Leone XIV al santuario di Pompei prevista per l’8 maggio 2026, le autorità hanno annunciato l’aumento dei treni disponibili per facilitare gli spostamenti da Salerno e altre località della regione. La mobilitazione riguarda servizi ferroviari supplementari, puntando a gestire l’afflusso di pellegrini e visitatori che si prevede aumenterà in occasione dell’evento. La data si avvicina e le organizzazioni stanno preparando le misure logistiche necessarie.

Cresce l’attesa in Campania per la visita di Papa Leone XIV al Santuario di Pompei, in programma l’8 maggio 2026. Per l’occasione Trenitalia, in accordo con la Regione Campania, ha predisposto un potenziamento dei collegamenti ferroviari per facilitare gli spostamenti dei fedeli. Otto collegamenti aggiuntivi tra Napoli e Salerno. In vista del notevole afflusso previsto, saranno attivati 8 collegamenti ferroviari aggiuntivi sulla linea Napoli Campi Flegrei – Salerno e viceversa. L’iniziativa consentirà di mettere a disposizione circa 4mila posti in più per i viaggiatori diretti verso Pompei in occasione della visita del Pontefice. Presidi di assistenza nelle principali stazioni.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Visita di Papa Leone XIV a Pompei: treni aggiuntivi anche da Salerno Notizie correlate Visita di Papa Leone al Santuario di Pompei: previsti treni aggiuntivi anche da SalernoFervono, i preparativi per la visita di Papa Leone XIV al Santuario di Pompei prevista per l’8 maggio 2026. Biglietti sold out per la visita di Papa Leone XIV a PompeiTempo di lettura: 3 minuti “Sono tutti esauriti i posti – sia quelli seduti che quelli in piedi – nei settori destinati ai fedeli che seguiranno la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Visita pastorale di Sua Santità Papa Leone XIV a Napoli: dispositivo temporaneo di traffico e viabilità; Papa Leone in visita all'università 'La Sapienza' il 14 maggio. Il programma; L'arcivescovo di Pompei: dono speciale celebrare con il Papa il primo anno di pontificato. Papa Leone XIV in visita a Napoli l’8 maggio 2026, dove seguire la diretta in tv e streamingTutto pronto a Napoli per l’arrivo di Papa Leone XIV, previsto per le 15.15 di oggi, venerdì 8 aprile. Le strade, i percorsi, gli appuntamenti del Santo Padre. fanpage.it Napoli, visita di Papa Leone XIV l'8 maggio: chiuse tutte le scuole della cittàNapoli si prepara ad accogliere papa Leone XIV, che il prossimo 8 maggio si recherà nel capoluogo campano, nel giorno del primo anniversario del suo pontificato. In occasione della visita di papa Prev ... tg24.sky.it È già tutto pronto per la visita di Papa Leone XIV. Le foto: https://fanpa.ge/uOieg - facebook.com facebook Visita Pastorale di Papa Leone XIV: venerdì 8 maggio 2026 chiuse tutte le scuole del territorio cittadino. x.com