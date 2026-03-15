Papa Leone XIV a Ponte Mammolo | Siete un segno di speranza Avete creato una comunità che sa accogliere

Una comunità di Ponte Mammolo ha accolto con entusiasmo papa Leone XIV alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù in via di Casal dei Pazzi. Il Papa ha rivolto parole di apprezzamento, definendo i presenti come un segno di speranza e sottolineando come abbiano costruito una comunità capace di accogliere. L’arrivo ha suscitato un grande entusiasmo tra i fedeli presenti.

Una comunità in festa ha accolto papa Leone XIV al suo arrivo nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù a via di Casal dei Pazzi, a Ponte Mammolo. Il Pontefice alle 16 è arrivato per l'incontro con i fedeli, famiglie e giovani che già nei giorni precedenti avevano esposto uno striscione di benvenuto nel quartiere. Molte le persone affacciate ai balconi, per poter scorgere papa Robert Prevost, che alle 17 ha guidato la messa insieme al cardinal Baldo Reina: "Un saluto speciale a chi sta ai balconi, grazie anche a voi. Tutti sono chiamati, invitati, anche se non è possibile entrare per il numero limitato. In Gesù Cristo c’è’ salvezza” le prime parole del Pontefice. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Roma: domani visita di Papa Leone XIV a parrocchia del Sacro cuore di Gesu’ a Ponte MammoloLa parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo, situata in via Casal de Pazzi, 88, si prepara a ricevere la visita di Papa Leone XIV domenica... Papa Leone a Ponte Mammolo: ‘La parrocchia sia famiglia aperta a tutti’L'itinerario quaresimale di Papa Leone a Roma si chiude nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo. Una raccolta di contenuti su Papa Leone Temi più discussi: A Leone XIV, sull’Ordinariato militare; Il Papa nel Principato di Monaco, pubblicato il programma ufficiale; Papa Leone XIV al Quarticciolo: il racconto di Diego Bianchi; Papa Leone XIV pronto a trasferirsi nel Palazzo Apostolico: la sua nuova casa è pronta. Papa Leone XIV arriva alla parrocchia di Ponte Mammolo: il saluto ai fedeli(LaPresse) Papa Leone XIV è arrivato alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo. Il Pontefice è stato accolto dall' entusiasmo dei fedeli presenti nel cortile dell'oratorio. Il Papa arrivando ... video.corriere.it Papa Leone XIV: Dio non può essere arruolato dalle tenebreIn questa IV domenica di Quaresima Papa Leone XIV si è recato in visita pastorale alla Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo. acistampa.com LIVE | Papa Leone XIV: "Guerra è un'assurdita in cui Dio non può essere arruolato" La diretta del conflitto in Medio Oriente QUI https://qds.it/guerra-iran-usa-israele-ultime-notizie-news-diretta-15-marzo-2026/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews facebook Papa Leone XIV: "La giustizia sia sempre illuminata dalla verità e accompagnata dalla misericordia" x.com