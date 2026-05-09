L' Inter già scudettata ha ancora fame | 3-0 in casa della Lazio Mercoledì il bis all' Olimpico nella finale di Coppa

Da feedpress.me 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter ha vinto 3-0 contro la Lazio in trasferta, con i gol di Lautaro al 6', Sucic al 39' del primo tempo e Mkhitaryan nella ripresa al 31'. La partita si è giocata allo stadio della Lazio, con Motta valutato 6.5 e Marusic 4 come portiere e difensore. La squadra nerazzurra, già campione d'Italia, si prepara ora alla finale di Coppa prevista all'Olimpico mercoledì.

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Lazio-Inter 0-3 Marcatori: 6' pt Lautaro, 39' pt Sucic, 31' st Mkhitaryan Lazio: Motta 6.5; Marusic 4.5 (32' st Lazzari sv), Gila 5 (11' st Provstgaard 6), Romagnoli 5, Pellegrini 5.5; Dele-Bashiru 5, Rovella 5.5 (11' st Patric 6), Basic 5; Cancellieri 4.5 (11' st Isaksen 6), Noslin 6, Pedro 5.5 (17' st Dia 6). In panchina: Furlanetto, Giacomone, Gigot, Tavares, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Taylor, Maldini, Przyborek. Allenatore: Sarri 5.5. Inter: J. Martinez 6; Bisseck 6.5, Acerbi 6, Bastoni 6.5 (18' st Henrique 6); Diouf 6.5, Barella 6.5 (1' st Frattesi 6), Sucic 7 (35' st Mosconi sv), Mkhitaryan 6, Augusto 6.🔗 Leggi su Feedpress.me

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