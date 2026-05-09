L' Inter già scudettata ha ancora fame | 3-0 in casa della Lazio Mercoledì il bis all' Olimpico nella finale di Coppa

L'Inter ha vinto 3-0 contro la Lazio in trasferta, con i gol di Lautaro al 6', Sucic al 39' del primo tempo e Mkhitaryan nella ripresa al 31'. La partita si è giocata allo stadio della Lazio, con Motta valutato 6.5 e Marusic 4 come portiere e difensore. La squadra nerazzurra, già campione d'Italia, si prepara ora alla finale di Coppa prevista all'Olimpico mercoledì.

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