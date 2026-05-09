In questa edizione di In Fashion Terms, la newsletter di GQ Italia dedicata a stile e moda, si affronta un fenomeno crescente legato all’intelligenza artificiale. Sempre più spesso, le tecnologie digitali vengono utilizzate per promuovere vestiti che in realtà non esistono, creando pubblicità e contenuti che sembrano reali ma sono frutto di elaborazioni virtuali. La questione riguarda il modo in cui l’AI influenza le scelte di acquisto nel settore della moda.

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. La scorsa settimana uno dei miei contatti Instagram ha caricato tra le storie una sua foto, all’apparenza simile a tante altre. Nell’immagine in questione, la persona era in piedi davanti all’ingresso di un ristorante, mentre alle sue spalle un lago veniva illuminato dalla luna. A catturare l’attenzione dei suoi follower, però, era stato il suo look, composto da un completo bianco oversize e da un paio di sandali in pelle nera, talmente bello da ricevere apprezzamenti da creativi e persone di una certa rilevanza nel mondo della moda.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - L’intelligenza artificiale vuole farmi comprare vestiti che non esistono

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