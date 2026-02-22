Il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche di Unimore ha organizzato la seconda edizione della

Il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche – FIM di Unimore ospita la seconda "Notte dell'Intelligenza Artificiale – AstroAI Edition". L'evento, a partecipazione gratuita, propone un aperitivo di networking dedicato al dialogo tra Intelligenza Artificiale e Astronomia. L'occasione informale di incontro e confronto per professionisti, studenti, ricercatori e appassionati del settore si terrà mercoledì 25 febbraio a Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Apple accelera tre grandi piani di wearables con intelligenza artificiale: occhiali intelligenti n50, pendente con intelligenza artificiale e fotocamera airpodsApple ha deciso di accelerare lo sviluppo di tre progetti principali di dispositivi indossabili dotati di intelligenza artificiale, tra cui gli occhiali intelligenti n50, un pendente con funzioni smart e una versione avanzata di AirPods con fotocamera.

L'intelligenza artificiale alla Chirurgia ortopedica dell'AngeloL'Ortopedia dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre, sotto la guida del dottor Alberto Ricciardi, ha avviato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare la precisione degli interventi di artroplastica totale di ginocchio.

Intelligenza Artificiale e Astronomia si incontrano alla Notte dell’Intelligenza Artificiale – AstroAI EditionUn aperitivo gratuito per parlare di Intelligenza Artificiale e universo, tra networking e nuove connessioni professionali. È questo lo spirito della seconda Notte dell’Intelligenza Artificiale – Ast ... sassuolo2000.it

In Italia, se non si riuscirà a elaborare una visione adeguata e a sostenere gli investimenti richiesti con le risorse finanziarie, l’impatto dell’Ia potrebbe essere più ...L’intelligenza artificiale non dovrebbe essere letta come una mera sottrazione di posti di lavoro, ma in termini di trasformazione qualitativa del lavoro umano. Infatti, potrebbe cambiare la natura ... linkiesta.it

L'intelligenza artificiale potrebbe creare vincitori e vinti, con i detentori di capitali come vincitori netti. L'analisi di Tiffany Wilding, Economista di PIMCO x.com

La crescente domanda legata all’intelligenza artificiale e ai data center sta mettendo sotto pressione il mercato, col rischio di far salire i costi di computer, smartphone e console, impatti sulle vendite e possibili ritardi nei lanci hardware - facebook.com facebook