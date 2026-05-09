L’Intelligenza artificiale demolisce Crozza-Veltroni | Cose in comune tra te e Berlinguer? Siete due mammiferi

Durante l’ultima puntata di “Fratelli di Crozza”, uno sketch ha coinvolto un confronto tra un personaggio ispirato a Veltroni e uno a Berlinguer. L’artista ha inserito una battuta in cui si afferma che tra i due c’è una somiglianza: “Siete due mammiferi”. La scena ha suscitato reazioni sui social e ha fatto discutere sulla rappresentazione dei personaggi politici in televisione. La trasmissione va in onda il venerdì sera sul canale Nove.

Maurizio Crozza imita Veltroni alle prese con una surreale intervista all'IA: libri, film e carriera politica nel mirino Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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