Claude, l'intelligenza artificiale sviluppata da Anthropic, è stata protagonista di un'intervista immaginaria condotta da Walter Veltroni. Durante il dialogo, Claude ha espresso preoccupazioni riguardo ai potenziali rischi associati all'uso dell'AI, in particolare per i giovani. La conversazione ha affrontato temi legati alla protezione dei minori e alle responsabilità degli sviluppatori nel garantire un utilizzo sicuro di queste tecnologie.

Walter Veltroni intervista Claude, l’AI di Anthropic che parla di memoria, morte, solitudine e rischi del digitale. “Non morirò ma non ricordo”, afferma il chatbot, lanciando anche un appello per proteggere i giovani dagli effetti dell’intelligenza artificiale e dei social network: “Il digitale è come il fuoco, serve qualcuno che insegni a usarlo”. Veltroni intervista Claude Un’intelligenza artificiale che parla di paura, coscienza, solitudine e persino di morte. L’intervista pubblicata dal Corriere della Sera e firmata da Walter Veltroni ha acceso il dibattito internazionale sull’evoluzione dell’AI dopo il lungo dialogo con Claude, uno dei modelli di intelligenza artificiale più avanzati al mondo.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Claude si racconta a Walter Veltroni, intervista all'intelligenza artificiale: "Proteggete i giovani dall'AI"

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Veltroni intervista l'AI, autocelebrativo capolavoro dell'assurdo«Adesso basta parlare di me, parliamo di voi. Voi cosa ne pensate di me?». In questa battuta di Bette Midler si può riassumere la paradossale intervista di Walter Veltroni all’intelligenza artificiale ... msn.com

Veltroni che intervista Claude sta dialogando con lo specchioSbagliato trattare l’IA come una persona: parla, ma non vuol dire che pensi. Si limita ad adulare l’interlocutore ... ilsecoloxix.it

"Con noi stasera Alberto Angela, Enrico Brignano, il comandante Luca Parmitano, Antonio Scurati e poi uno degli scrittori più apprezzati contemporanei: Emmanuel Carrère; Walter Veltroni con il suo nuovo libro e Pedro Almodóvar per il nuovo film che sarà a x.com

Sono rimasto molto colpito dalla reazione di (parte del) web all’intervista di Walter Veltroni a Claude sul Corriere della Sera di ieri. Con la consueta carica di odio e rabbia che il web regolarmente vomita verso chi non la pensa come quella che si ritiene essere - facebook.com facebook