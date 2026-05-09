Nel 1987 a Comacchio, durante un consiglio comunale, si registrò un intervento di un consigliere di opposizione appartenente alla Democrazia Cristiana, con il cognome Carli. L’intervento si inserisce in un contesto politico caratterizzato da tensioni tra le forze di opposizione e il Partito Comunista Italiano. L’episodio ha attirato l’attenzione locale, considerando anche il nome di battesimo condiviso con una figura di spicco dell’economia e della finanza italiana.

Immaginate Comacchio, nel 1987. Consiglio Comunale. E immaginatevi che a intervenire – rigorosamente all’opposizione del Pci, tra le file della Democrazia Cristiana – ci sia uno con un cognome diffuso a quelle latitudini – Carli – ma che di nome fa Guido. Lui, il governatore della Banca d’Italia nel quindicennio del miracolo economico italiano. Il ministro del Tesoro. L’economista che si confidava con Luigi Einaudi e don Luigi Sturzo. Il nipote, Federico Carli, ha scelto di ripartire dalle radici: di presentare a Ferrara, ieri in Camera di Commercio e con la Fondazione Ferrara oltre che con l’associazione che porta il nome del nonno, il...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’insegnamento di Guido Carli: "Etica e principi, nei suoi scritti spunti per affrontare le sfide di oggi"

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Premio Guido Carli: Mattarella premia l’etica e l’eccellenza di Armani? Cosa sapere Mattarella consegna il premio Guido Carli a dodici personalità l'8 maggio all'Auditorium di Roma.

Leggi anche: Premio Guido Carli, festa di chi non è indifferente

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Maria Francesca Talamonti; ABI, Patuelli: sui mercati grande fiducia, ma non sappiamo quanto duri; Leonardo, ecco chi sono i nuovi membri del CdA: Macrì presidente e Mariani amministratore delegato.

Premio Guido Carli 2026: omaggio a Giorgio Armani e celebrazione del successo etico(Teleborsa) - Ha ridefinito il concetto stesso di eleganza, andando oltre le mode per lasciare al mondo un’estetica senza tempo. Sarà un videotributo inedito a Giorgio Armani, a otto mesi dalla sua sc ... teleborsa.it

Premio Guido Carli 2026, da Cocciante a Cuccarini fino a Luongo e Mazzoncini: tutti i premiati della XVII edizione. Una festa del merito e dell’impegno socialeUna celebrazione del «successo con responsabilità sociale», dove il filo conduttore è stato l’impegno verso gli altri. Alla Sala Sinopoli ... corriereadriatico.it

Premio Guido Carli, Gualtieri: “Ha abbattuto muri”. Da Fagnani a Cocciante, tutti i premiati roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com