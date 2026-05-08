Premio Guido Carli festa di chi non è indifferente

Nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma si è svolta la XVII edizione del Premio Guido Carli, un evento che celebra chi si distingue per l’impegno sociale e il successo etico. La cerimonia ha visto la partecipazione di vari riconosciuti protagonisti nel campo sociale e culturale, premiati per il loro contributo. La manifestazione si è svolta con un filo conduttore che ha messo in evidenza l’importanza di valori condivisi e responsabilità civili.

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Una festa del successo etico, con un filo conduttore: l’impegno sociale. Sul palco della XVII Edizione del Premio Guido Carli, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, sono salite eccellenze italiane, dall’economia alla moda, dal cinema alla musica, insieme a figure coraggiose che si si sono dedicati agli ultimi. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Guido Carli presieduta da Romana Liuzzo in memoria dello statista che fu Governatore della Banca d’Italia e Ministro del Tesoro, è stata insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica. Dopo il saluto iniziale di Liuzzo, il videointervento del Vicepresidente...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Premio Guido Carli, festa di chi non è indifferente Notizie correlate Premio Guido Carli: Mattarella premia l’etica e l’eccellenza di Armani? Cosa sapere Mattarella consegna il premio Guido Carli a dodici personalità l'8 maggio all'Auditorium di Roma. Il premio Guido Carli alla XVII edizioneMettere il proprio impegno al servizio di tutta la comunità, non soltanto nei settori in cui può sembrare più scontato - come l’ordine pubblico - ma... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il gruppo Armani riceve il premio Guido Carli; Fondazione Guido Carli 2026, premio alla carriera a Riccardo Cocciante; Premio Guido Carli 2026: omaggio a Giorgio Armani e celebrazione del successo etico; Premio Guido Carli, videotributo a Giorgio Armani. Premio Guido Carli 2026: omaggio a Giorgio Armani e celebrazione del successo etico(Teleborsa) - Ha ridefinito il concetto stesso di eleganza, andando oltre le mode per lasciare al mondo un’estetica senza tempo. Sarà un videotributo inedito a Giorgio Armani, a otto mesi dalla sua sc ... teleborsa.it Fondazione Guido Carli 2026, premio alla carriera a Riccardo CoccianteAlla cerimonia di venerdì 8 maggio all'Auditorium insigniti anche Lorella Cuccarini, Francesca Fagnani, Martocci (Armani), Luogo (Carabinieri) e Mazzoncini (ad di A2A) ... roma.corriere.it Premio Guido Carli, la XVII Edizione in diretta video x.com DOMANI la XVII edizione del Premio Guido Carli. 8 maggio 2026 – ore 17:30 Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Sinopoli, Roma Ci sarete Palazzo Chigi - Presidenza del Consiglio dei Ministri Regione Lazio Roma Capitale Eni Enel E - facebook.com facebook