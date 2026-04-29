L’8 maggio, presso l’Auditorium di Roma, il presidente della Repubblica ha consegnato il premio Guido Carli a dodici personalità. La cerimonia ha riconosciuto figure che si sono distinte per il loro impegno in diversi settori. Tra i premiati vi sono professionisti che si sono distinti per l’etica e l’eccellenza nelle rispettive carriere. L’evento si è svolto in una cornice ufficiale davanti a un pubblico presente all’evento.

? Cosa sapere Mattarella consegna il premio Guido Carli a dodici personalità l'8 maggio all'Auditorium di Roma.. Il riconoscimento celebra l'etica della responsabilità tra Maison Armani, Carabinieri e settore energetico.. L’8 maggio alle 17:30 l’Auditorium Parco della Musica di Roma ospiterà la diciassettesima edizione del premio Guido Carli, un evento che vede coinvolti dodici premiati e che riceverà la medaglia del Presidente della consegnata da Sergio Mattarella. La Fondazione Guido Carli, guidata dalla presidente Romana Liuzzo, ha delineato per questa ricorrenza un percorso incentrato sul concetto di cura, intesa come la capacità di assumersi la responsabilità del benessere collettivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Premio Guido Carli: Mattarella premia l’etica e l’eccellenza di Armani

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