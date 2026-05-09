L’iniziativa La Tritium annuncia | Nel nostro impianto non si paga il biglietto per le gare giovanili
Un'azienda ha comunicato che nel suo impianto non sarà richiesto il pagamento del biglietto per assistere alle partite giovanili. La decisione è stata annunciata con un messaggio che sottolinea come la visione delle gare dei ragazzi debba essere aperta a tutti senza costi. La dichiarazione fa riferimento a una politica di accesso gratuito e alla volontà di rendere le partite giovanili fruibili senza barriere economiche.
"In questo impianto è severamente vietato pagare il biglietto per assistere alle partite giovanili". E ancora: "Vedere giocare i ragazzi deve essere una gioia e un diritto per tutti". E’ la lodevole iniziativa della Tritium (la cui prima squadra è stata appena promossa in Serie D ) annunciata sui “social“. "Negli ultimi anni si assiste sempre di più alla cattiva abitudine dell’ingresso a pagamento per gli eventi di calcio giovanile - spiega il club - Non ce ne vogliano tutte le altre società che attuano questa dolente pratica ma noi ribadiamo a gran voce di essere contrari all’erogazione del biglietto per assistere alle gare giovanili. In giro ormai si vede di tutto: biglietteria alle partite dei pulcini, biglietteria ai tornei estivi, biglietteria per vedere bambini di 6 anni correre dietro a un pallone.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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