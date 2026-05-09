Un'azienda ha comunicato che nel suo impianto non sarà richiesto il pagamento del biglietto per assistere alle partite giovanili. La decisione è stata annunciata con un messaggio che sottolinea come la visione delle gare dei ragazzi debba essere aperta a tutti senza costi. La dichiarazione fa riferimento a una politica di accesso gratuito e alla volontà di rendere le partite giovanili fruibili senza barriere economiche.

"In questo impianto è severamente vietato pagare il biglietto per assistere alle partite giovanili". E ancora: "Vedere giocare i ragazzi deve essere una gioia e un diritto per tutti". E’ la lodevole iniziativa della Tritium (la cui prima squadra è stata appena promossa in Serie D ) annunciata sui “social“. "Negli ultimi anni si assiste sempre di più alla cattiva abitudine dell’ingresso a pagamento per gli eventi di calcio giovanile - spiega il club - Non ce ne vogliano tutte le altre società che attuano questa dolente pratica ma noi ribadiamo a gran voce di essere contrari all’erogazione del biglietto per assistere alle gare giovanili. In giro ormai si vede di tutto: biglietteria alle partite dei pulcini, biglietteria ai tornei estivi, biglietteria per vedere bambini di 6 anni correre dietro a un pallone.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’iniziativa. La Tritium annuncia: "Nel nostro impianto non si paga il biglietto per le gare giovanili»

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