Niente più scuse per chi sale sul bus senza biglietto | si paga in chat e scattano le foto ai trasgressori

Da oggi chi sale sul bus senza biglietto non potrà più trovare scuse: sarà possibile pagare direttamente in chat e verranno scattate foto ai trasgressori. La società di trasporto locale ha introdotto nuove misure per migliorare l’accesso ai servizi e ridurre l’evasione tariffaria, con l’obiettivo di garantire viaggi più sicuri e regolari. La strategia comprende anche il potenziamento dei canali di pagamento e controlli più efficaci.

Politiche per la regolarizzazione dell’accesso ai servizi di tpl attraverso lo sviluppo e l’efficientamento dei canali d’acquisto e la lotta all’evasione tariffaria: è il doppio fronte che vede impegnata Start Romagna al fine di garantire la sicurezza, la regolarità del viaggio e un’esperienza.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Prova a rubare una motosega e sale sul pullman per Roma senza biglietto, arrestato dopo l'aggressione ai carabinieriAvrebbe tentato di rubare una motosega ai giardinieri e poi sarebbe salito su un pullman diretto a Roma, pretendendo di viaggiare gratis. Senza biglietto sul bus: controllore minacciato e aggreditoUn controllo di routine che si trasforma in pochi istanti in un episodio di tensione e violenza. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Grassano, niente più scuse: già sanzionato chi abbandona rifiuti! La Polizia Locale rafforza i controlli; Niente da perdere, il nuovo singolo di Fabrizio Moro tra fragilità umana e il coraggio di rinascere; Cole non lascia scuse al Cesena: Non segniamo, problema grave; Elena Santarelli: Delusa da Chiara Ferragni, non sono credibili le sue scuse. Fonti, niente scuse pubbliche, il caso Bartolozzi sarà gestito internamenteDa parte di Giusi Bartolozzi, al momento, non sono in arrivo scuse pubbliche, e verrà gestito internamente il caso nato dopo le parole con cui il capo di gabinetto del ministro della Giustizia ha ... ansa.it Una sorpresa per Lucia: le scuse del padreLucia riabbraccia il padre: tra lacrime e scuse, i due ripartono da qui per ricostruire un rapporto mai davvero vissuto ... grandefratello.mediaset.it “UN FORTE RUMORE DI NIENTE” La provocazione di Ivan Zazzaroni tra le pagine odierne de ‘Il Corriere dello Sport’: “E SE ROCCHI NON AVESSE COMMESSO NESSUN REATO” Queste le parole di ‘Zazza’, invitando anche alla riflessione in merito ai - facebook.com facebook Unità versione green la piazza cambia volto niente più auto in sosta x.com