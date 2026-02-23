Si commuove per Baudo poi Carlo Conti lancia Sanremo 2026 | Giorgia Meloni all’Ariston? Se paga il biglietto

23 feb 2026

La confusione tra Baudo e Carlo Conti ha attirato l’attenzione, poiché il primo si è commosso ricordando il passato, mentre il secondo ha lanciato scherzosamente l’ipotesi di vedere Giorgia Meloni a Sanremo 2026 solo se pagasse il biglietto. La prima conferenza stampa all’Ariston ha confermato l’atmosfera tesa e il tentativo di mantenere il focus sulla manifestazione, nonostante le polemiche e le dichiarazioni della premier sulla sua assenza. La data di inizio si avvicina rapidamente.

La 76ª edizione del Festival di Sanremo è alle porte e la prima conferenza stampa all’Ariston ha già regalato emozioni, polemiche spente sul nascere e la netta smentita della premier sulla sua presenza in platea. Nella sala stampa del Teatro Ariston, lunedì 23 febbraio, Carlo Conti, direttore artistico e conduttore di questo Sanremo 2026, il quinto e ultimo della sua gestione, ha dedicato l’intera edizione a Pippo Baudo, scomparso lo scorso agosto e considerato il padre spirituale del Festival moderno. “ Tocca a me il primo Festival senza Pippo “, ha detto con un filo di voce, “ e non potevo che dedicarlo a lui. 🔗 Leggi su Cultweb.it

