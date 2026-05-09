L'inflazione nel settore alimentare supera il 3%, con un aumento dei prezzi dei prodotti freschi del 4,4%. Questa crescita è legata in particolare alla guerra in Iran, che ha causato un incremento dei costi di frutta, verdura e pesce. I dati sono stati comunicati dalle autorità statistiche, evidenziando come le tensioni internazionali abbiano influito sui prezzi dei beni di consumo quotidiani.

Con la guerra in Iran i prezzi dei prodotti freschi (frutta, verdura e pesce) sono aumentati del 4,4%. Allarme di Coldiretti: fortissimo l’impatto su latte e grano. L’unica che non se ne accorge è Ursula von der Leyen. Lei forse non fa la spesa e non deve mangiare neanche un granché bene se è convinta che con il Ceta che ci fa importare il grano canadese al glifosato, con il Mercosur che ci riempie di polli conditi con la salmonella, e con l’Australian free trade agreement che ci fa mangiare vitelli all’estrogeno brindando con il finto Prosecco di Coonawarra si può sostituire la produzione europea. Il resto del mondo invece è preoccupato seriamente.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’inflazione alimentare supera il 3%

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Why Life in America Is Getting More Expensive in 2025

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