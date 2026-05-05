A Cagliari, l'inflazione ha raggiunto il 3%, influenzando i costi di bollette e spesa alimentare. I rincari si notano nelle abitudini di acquisto, con un aumento della pressione sulle famiglie e sui mercati locali. La posizione insulare della città contribuisce a mantenere i prezzi più elevati rispetto alle aree continentali, rendendo più difficile la gestione delle spese quotidiane.

? Cosa scoprirai Come cambieranno le abitudini nei mercati di Cagliari con questi rincari?. Perché l'insularità rende i prezzi sardi più alti rispetto al continente?. Quali sono i rischi reali per i piccoli negozi di quartiere?. Come influirà l'aumento delle bollette sul budget delle famiglie locali?.? In Breve Inflazione al 3% a Cagliari e provincia con rincaro carburante a 2,10 euro.. Logistica insulare aumenta i costi di trasporto merci verso la Sardegna.. Confcommercio Sud Sardegna segnala rischio declino per micro e piccole imprese.. Redditi medi sardi contenuti aggravano l'impatto dei costi energetici domestici.. L’indice dei prezzi al consumo dell’Istat ha raggiunto la soglia del 3% a Cagliari e nella provincia, colpendo duramente il potere d’acquisto delle famiglie sarde in questo maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari: l’inflazione tocca il 3%, pesa su bollette e spesa alimentare

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