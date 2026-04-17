Inflazione Confesercenti avverte | Carburanti turismo e alimentare sotto pressione

Secondo i dati diffusi dall’Istat e analizzati dalla Confesercenti del Veneto Centrale, l’inflazione a marzo si presenta contenuta nel suo complesso, ma evidenzia aumenti significativi in alcuni settori specifici. In particolare, i rincari riguardano i prezzi dei carburanti, il settore del turismo e quello alimentare, che mostrano segnali di pressione crescente. Questi aumenti sono stati rilevati nel quadro dei dati pubblicati dal Comune e rappresentano una delle principali preoccupazioni per le attività economiche locali.

Inflazione contenuta nel dato generale, ma molto meno leggera quando si guarda ai singoli comparti. È la lettura che Confesercenti del Veneto Centrale dà dei numeri di marzo diffusi dal Comune di su base Istat, sottolineando come i rincari si stiano concentrando soprattutto su tre fronti ritenuti.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Tuttofood: cucina italiana e cucine di tutto il mondo per dare risposte a un sistema alimentare sotto pressioneDall’11 al 14 maggio 2026 torna TUTTOFOOD Milano nel quartiere fieristico milanese di Rho Fiera, con 10 padiglioni e 85mila metri 2 netti sold out... Guerra in Medioriente: carburanti sotto pressione, ma le bollette per ora resistonoLo scoppio della guerra in Iran ha riportato al centro dell’attenzione il tema dei prezzi dell’energia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Prezzi, effetto Iran: inflazione marzo a +1,7%, carrello della spesa a +2,2%. Gli aumentiLeggi su Sky TG24 l'articolo Prezzi, effetto Iran: inflazione marzo a +1,7%, carrello della spesa a +2,2%. Gli aumenti ... tg24.sky.it L'inflazione balza all'1,7%, primi effetti del conflittoPrimi effetti del conflitto sui prezzi. L'inflazione in Italia a marzo sale all'1,7% (dall'1,5% di febbraio), sulla spinta degli energetici e dei cibi freschi. E il carrello della spesa continua a cor ... ansa.it