L’incanto senza tempo | il presepe permanente di Diso
Nel 2002, un’associazione locale ha realizzato un presepe permanente a Diso, un’opera che si distingue per la sua dimensione e dettagli. La struttura è visibile tutto l’anno e rappresenta una scena natalizia di grande impatto visivo. Recentemente, un fotografo ha catturato l’immagine di questa creazione, mettendo in evidenza la sua presenza nel paesaggio del paese.
La maestosità del presepe permanente di Diso, un’opera d’arte straordinaria, realizzata nel 2002 dall’associazione Diso & Futuro, qui immortalata in una foto scattata da Francesco Leone da Guagnano. Non è solo una rappresentazione della Natività, ma un vero e proprio viaggio emozionale nel cuore.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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