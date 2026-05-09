L’incanto senza tempo | il presepe permanente di Diso

Nel 2002, un’associazione locale ha realizzato un presepe permanente a Diso, un’opera che si distingue per la sua dimensione e dettagli. La struttura è visibile tutto l’anno e rappresenta una scena natalizia di grande impatto visivo. Recentemente, un fotografo ha catturato l’immagine di questa creazione, mettendo in evidenza la sua presenza nel paesaggio del paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui