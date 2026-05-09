L’incanto senza tempo | il presepe permanente di Diso

Da lecceprima.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2002, un’associazione locale ha realizzato un presepe permanente a Diso, un’opera che si distingue per la sua dimensione e dettagli. La struttura è visibile tutto l’anno e rappresenta una scena natalizia di grande impatto visivo. Recentemente, un fotografo ha catturato l’immagine di questa creazione, mettendo in evidenza la sua presenza nel paesaggio del paese.

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La maestosità del presepe permanente di Diso, un’opera d’arte straordinaria, realizzata nel 2002 dall’associazione Diso & Futuro, qui immortalata in una foto scattata da Francesco Leone da Guagnano. Non è solo una rappresentazione della Natività, ma un vero e proprio viaggio emozionale nel cuore.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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