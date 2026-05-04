Un presidio di memoria a Diso | inaugurata la piazzetta Fiamme d’Argento

Oggi a Diso si è tenuta l’inaugurazione della piazzetta riqualificata chiamata Fiamme d’Argento, un evento che ha visto la partecipazione della comunità locale e delle autorità. La cerimonia ha segnato un momento di attenzione per il ricordo e la memoria collettiva, con un’installazione pubblica dedicata a temi condivisi dal paese. La nuova piazza si presenta come uno spazio rinnovato in cui si sono svolti i momenti ufficiali dell’evento.

DISO – Nella mattinata odierna, la comunità di Diso ha vissuto un momento di profonda partecipazione civile e istituzionale in occasione dell’inaugurazione della piazzetta riqualificata denominata Fiamme d’Argento.L’evento, svoltosi alla presenza di autorità civili, militari e religiose, ha visto.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Inaugurata la piazzetta dedicata a San Carlo Acutis: "Figura capace di parlare alle nuove generazioni"Si è svolta questa mattina a Sant’Andrea in Besanigo la cerimonia di intitolazione della piazzetta a Carlo Acutis, giovane figura capace di parlare... Andretta, piazzetta in memoria dei Caduti di NassiriyaTempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina, ad Andretta, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha preso parte all’intitolazione di una piazzetta...