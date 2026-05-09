L' importanza della comunicazione nelle cure palliative | quando l' uso delle parole corrette diventa imprescindibile

Da anconatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri ad Ancona si è tenuto un incontro dedicato al ruolo della comunicazione nelle cure palliative, organizzato dalla società italiana di psicologia ospedaliera. L'evento si è svolto nella Sala Consiliare di Palazzo del Popolo e ha visto la partecipazione di professionisti impegnati in questo settore. Durante l'iniziativa si sono approfonditi temi legati all'importanza di utilizzare parole appropriate nelle relazioni con i pazienti affetti da malattie rischiose e croniche.

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ANCONA – Ad Ancona, nella Sala Consiliare di Palazzo del Popolo, si è svolto ieri, venerdì 8 maggio, “La comunicazione come cura: una sfida umana e professionale nelle cure palliative”, promosso dalla Sosd di Psicologia ospedaliera dell’Azienda ospedaliera universitari delle Marche e diretta.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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