Realtà virtuale per ridurre dolore e ansia | l’innovazione nelle cure palliative di Novara

Un ospedale di Novara ha avviato un progetto che utilizza la realtà virtuale come supporto nelle cure palliative. Questa tecnologia viene impiegata per ridurre il dolore e l'ansia tra i pazienti. La sperimentazione si svolge all’interno della struttura, dove i pazienti possono usufruire di sessioni di realtà virtuale durante le procedure o i momenti di maggiore disagio. L’obiettivo è integrare questa innovazione nel percorso di assistenza.

La realtà virtuale smette di essere un semplice intrattenimento e diventa uno strumento clinico all'interno dell'ospedale Maggiore della Carità di Novara. La struttura di Cure Palliative, diretta dalla dottoressa Elvira Catania, ha avviato un progetto innovativo in collaborazione con la.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Un'auto per il trasporto dei pazienti pediatrici di Terapia del dolore e Cure palliative è stata donata alle Patronesse del SalesiANCONA – Una vettura al servizio della Terapia del dolore e delle Cure palliative pediatriche in tutta la regione. Dolore: l’innovazione c’è, ma la burocrazia blocca le cureSilvia Natoli, coordinatrice della sezione dedicata al dolore e alle cure palliative di Siaarti, ha illustrato le potenzialità e le criticità delle... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Monza, al San Gerardo punture a bimbi senza dolore con realtà virtuale; Ospedale di Monza: la realtà virtuale per aiutare i bambini al Centro prelievi pediatrico; Piccole Start up crescono: la realtà virtuale al servizio della salute; Crotone, realtà virtuale in oncologia: inaugurata la Harmony VR Suite. Studio, realtà virtuale strumento per ridurre barriere personaliLa realtà virtuale può influenzare lo spazio interpersonale e le interazioni, offrendo un'opportunità unica per superare le distanze, andare oltre gli orizzonti della fisicità e promuovere ancora di ... ansa.it Paura della puntura? Al Centro Prelievi Pediatrico c’è uno speciale visore di realtà virtualeDonato dall’Associazione Abio Brianza. L’innovativo dispositivo medico è stato adottato con lo scopo di ridurre drasticamente l’ansia, lo stress e la percezione del dolore nei bambini durante le proce ... ilgiorno.it Riabilitazione del futuro a Napoli: robotica, realtà virtuale e teleriabilitazione rivoluzionano i percorsi di cura facebook Barcellona, febbraio 2016, Mobile World Congress. Mark Zuckerberg fa il suo ingresso in una sala gremita di giornalisti, ma nessuno lo nota. Sono tutti immersi nei visori per la realtà virtuale, girati dalla parte opposta. Lui passa con un'espressione soddisfatta, x.com