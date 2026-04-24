Realtà virtuale per ridurre dolore e ansia | l’innovazione nelle cure palliative di Novara

Da novaratoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ospedale di Novara ha avviato un progetto che utilizza la realtà virtuale come supporto nelle cure palliative. Questa tecnologia viene impiegata per ridurre il dolore e l'ansia tra i pazienti. La sperimentazione si svolge all’interno della struttura, dove i pazienti possono usufruire di sessioni di realtà virtuale durante le procedure o i momenti di maggiore disagio. L’obiettivo è integrare questa innovazione nel percorso di assistenza.

La realtà virtuale smette di essere un semplice intrattenimento e diventa uno strumento clinico all'interno dell'ospedale Maggiore della Carità di Novara. La struttura di Cure Palliative, diretta dalla dottoressa Elvira Catania, ha avviato un progetto innovativo in collaborazione con la.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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