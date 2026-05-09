Librino arrestato pusher sotto la fermata bus | trovato crack e cocaina

Un uomo è stato arrestato a Librino dopo essere stato trovato in possesso di crack e cocaina sotto una fermata dell'autobus. Durante una perquisizione, i carabinieri hanno scoperto il soggetto con un borsello nascosto tra gli alberi, al cui interno sono stati trovati fogli scritti a mano. Non sono state rese note le modalità con cui l'uomo ha occultato il borsello né il contenuto preciso dei fogli trovati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come ha fatto l'uomo a nascondere il borsello tra gli alberi?. Cosa contengono i fogli scritti a mano trovati nel borsello?. Perché la donna ha consegnato subito la marijuana ai carabinieri?. Chi sono gli altri soggetti coinvolti nella gestione dello spaccio?.? In Breve Donna coinvolta consegna grammi di marijuana ai carabinieri di viale Giovanni Da Verrazzano.. Borsello occultato tra le fronde contiene cocaina, crack, hashish e marijuana.. Fogli manoscritti nel borsello suggeriscono organizzazione capillare dello spaccio a Librino.. Indagini su possibile ruolo strutturato della donna nel circuito di distribuzione locale.. I...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Librino, arrestato pusher sotto la fermata bus: trovato crack e cocaina ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Pusher sorpreso nel quartiere Trieste: arrestato con crack e cocainaIn carcere è finito un ragazzo di 23 anni, italiano, che alla vista dei poliziotti aveva tentato di nascondersi in un bar della zona e di gettare un... Pagani, arrestato pusher con crack e cocaina: sequestrati droga e contantiI Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato a Pagani un uomo accusato di detenzione di...