Pusher sorpreso nel quartiere Trieste | arrestato con crack e cocaina

Un giovane italiano di 23 anni è stato arrestato ieri pomeriggio nel quartiere Trieste dai membri della squadra volante. Durante un servizio di prevenzione, gli agenti hanno trovato e sequestrato diverse dosi di crack e cocaina pronte per essere vendute. L’arresto si è verificato in una zona frequentemente interessata da episodi di spaccio e attività illecite. Il ragazzo è stato portato in commissariato per ulteriori accertamenti.

In carcere è finito un ragazzo di 23 anni, italiano, che alla vista dei poliziotti aveva tentato di nascondersi in un bar della zona e di gettare un sacchetto Aveva dosi di cocaina e crack pronte per lo spaccio. Un giovane italiano, 23enne, è stato bloccato ieri pomeriggio dagli agenti della squadra volante durante un servizio di prevenzione nel quartiere Trieste, una zona del capoluogo spesso teatro di fenomeni di delinquenza e di spaccio di stupefacenti. Le pattuglie hanno notato il ragazzo che, alla vista dell'auto di servizio, è entrato repentinamente all'interno di un bar. Gli agenti, insospettiti, lo hanno seguito e si sono accorti che cercava di nascondere un sacchetto che aveva in mano. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

