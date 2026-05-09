Liberamente teatro | un convegno conclusivo per discutere dei percorsi teatrali e universitari da intraprendere in carcere

Si è concluso il progetto “Liberamente Teatro – un’evasione creativa”, promosso dall’associazione Progetti&Teatro in collaborazione con gli istituti penitenziari di Parma. L’iniziativa, realizzata con il supporto del Comune di Parma e della Fondazione Cariparma, ha previsto un convegno finale dedicato a discutere dei percorsi teatrali e universitari possibili all’interno delle carceri, coinvolgendo operatori, educatori e rappresentanti istituzionali in un confronto aperto.

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