Liberamente teatro | un convegno conclusivo per discutere dei percorsi teatrali e universitari da intraprendere in carcere

Da parmatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso il progetto “Liberamente Teatro – un’evasione creativa”, promosso dall’associazione Progetti&Teatro in collaborazione con gli istituti penitenziari di Parma. L’iniziativa, realizzata con il supporto del Comune di Parma e della Fondazione Cariparma, ha previsto un convegno finale dedicato a discutere dei percorsi teatrali e universitari possibili all’interno delle carceri, coinvolgendo operatori, educatori e rappresentanti istituzionali in un confronto aperto.

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Si conclude con un importante momento di dibattito e confronto il progetto “Liberamente Teatro – un’evasione creativa”, realizzato dall’associazione Progetti&Teatro aps in collaborazione con Istituti Penitenziari di Parma, con il contributo di Comune di Parma e Fondazione Cariparma, il sostegno.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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