A Cepagatti un convegno per discutere del problema dei lupi e della convivenza con l' uomo

A Cepagatti si è svolto un convegno dedicato al problema dei lupi e alla convivenza con l'uomo. Nella Val Pescara, sono state segnalate presenza di lupi, comprese zone di Cepagatti. La questione riguarda la sicurezza dei cittadini e la tutela delle attività agricole, e ha portato gli amministratori locali a confrontarsi sulle misure da adottare. La discussione si è focalizzata sulle segnalazioni e sulle strategie di gestione del problema.

Nella Val Pescara da tempo vengono segnalati lupi compresa Cepagatti, e dunque la sicurezza dei cittadini e la tutela delle attività agricole è diventata una priorità per gli amministratori locali. Per questo, l'assessore del Comune di Cepagatti Camillo Sborgia fa sapere che il 17 aprile alle ore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Lupi più a rischio: "Ora investiamo sulla convivenza"Evitare abbattimenti simbolici dei lupi e investire di più per una convivenza reale. Il segretario di Stato Usa Rubio: “L’Iran non vuole discutere dei missili ed è un problema”Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che l’Iran “si rifiuta” di discutere del suo programma missilistico balistico e che questo... Temi più discussi: La Saga: Nessuna limitazione di carburante all'Aeroporto d'Abruzzo, solo un guasto all'autocisterna; Rocca Calascio Luce d’Abruzzo: UnivAQ organizza Spring School e convegno internazionale; Al Castello Orsini di Avezzano una tappa del programma On the Road; L’acqua diventa crema: nuova proposta dalle Terme di Popoli, dal 7 aprile struttura aperta anche di pomeriggio. A Cepagatti un convegno per discutere del problema dei lupi e della convivenza con l'uomoAppuntamento il 17 aprile alle ore 21 nella sala consiliare del Comune di Cepagatti con il convegno dal tema Uomo e lupo: una coesistenza possibile? ... ilpescara.it Gli eroi feritiGli eroi feriti Divise, disciplina e silenzio. Tre parole che raccontano un mondo dove spesso il dolore resta invisibile. A Cepagatti un convegno rompe il tabù e porta al centro del dibattito il ... rainews.it RISOLTO - A CASA URGENTE CEPAGATTI - Piscine. È scappato Marley, lo vedete in questa foto, circa due ore fa. Lo stanno cercando ma non si trova. Ha microchip ed è molto confidente. Se lo vedete contattate Michele 391 1365030. Grazie per far girar - facebook.com facebook