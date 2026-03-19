Verso le otto e mezza, Franco Antonucci, residente al primo piano di una delle case su via Primo Maggio, ha osservato due persone scavalcare la rete. Uno dei due si è poi rifugiato nel capanno vicino, mentre l’altro si è allontanato. Le due persone sono state viste entrare nella zona senza autorizzazione. Non sono stati segnalati altri dettagli al momento.

"Saranno state più o meno le otto e mezzo". Franco Antonucci abita al primo piano di una delle casette che si affacciano su via Primo Maggio tra il gommista e il bar Luana. "Qui gira sempre un sacco di gente, potete immaginare. Il tempo poi stamattina è brutto, ma nonostante questo c’era confusione. Ho visto due persone arrivare dal piazzale del gommista. Erano vestite di scuro, aveva anche carnagione scura – racconta il residente –. Uno è andato dietro le case. L’altro appena mi ha visto mi ha detto che gli scappava un bisogno". Antonucci è rimasto sbalordito: "Embè vieni a farlo qui davanti a casa mia? Invece poco dopo ho capito il perchè". Uno dei due fuggitivi ha infatti aperto la porta di una rimessa: "Ci tengo gli attrezzi, poco altro" dice Antonucci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Li abbiamo visti scavalcare la rete. Uno si è chiuso qui nel capanno"

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