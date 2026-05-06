Hellwatt Festival Victor Milani non è più il direttore artistico

Il 6 maggio 2026 a Reggio Emilia è stato annunciato che Victor Yari Milani non ricopre più il ruolo di direttore artistico di Hellwatt Festival. La comunicazione ufficiale conferma la fine dell’incarico, senza specificare motivazioni o dettagli aggiuntivi. La notizia riguarda l’intera organizzazione e il team del festival, che si prepara a definire nuovi piani per le prossime edizioni.

Reggio Emilia, 6 maggio 2026 – Victor Yari Milani non è più il direttore artistico di Hellwatt Festival. Con una nota ufficiale diffusa ieri, in tardissima sera, gli organizzatori della manifestazione musicale hanno comunicato la cessazione del rapporti con Victor Yari Milani. "In relazione all’evento musicale denominato Hellwatt Festival – si dice nella nota - in programma il 4, 5, 11, 17 e 18 luglio 2026 presso Rcf Arena di Reggio Emilia, prodotto da C.Volo Spa, si comunica la cessazione della collaborazione con Victor Yari Milani, a decorrere da martedì 5 maggio 2026. Dalla data odierna, il referente unico è il produttore del festival. Si prega di considerare fonti ufficiali solo il team delegato a gestire la comunicazione dell’evento e il sito della Rcf Arena ”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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