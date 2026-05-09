Lezioni di legalità polizia in cattedra per gli studenti di Fabrica di Roma
Concluso il ciclo di incontri “Comportamenti corretti. sulla strada, sul web e nelle stazioni” organizzato dalla sezione Anps per gli studenti dell'istituto comprensivo San Giovanni Bosco.Come ormai avviene da molti anni, la sezione Anps (Associazione nazionale polizia di stato) di Fabrica di.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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