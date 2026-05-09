Legalità in cattedra | Lions e polizia di Stato insieme per la sicurezza degli studenti
Giovedì 7 maggio 2026 si è svolto presso il distaccamento di un istituto professionale un incontro tra rappresentanti di un club di servizio e agenti delle forze di polizia. L'obiettivo della riunione è stato affrontare temi legati alla sicurezza degli studenti, con focus sulla prevenzione di rischi online e sulla prudenza nelle strade. L'appuntamento ha visto la partecipazione di diverse figure istituzionali e volontari impegnati a promuovere comportamenti corretti tra i giovani.
SAN VITO DEI NORMANNI - Difendere i giovani dalle insidie del web e sensibilizzarli sulla prudenza stradale: una missione condivisa che ha trovato la sua massima espressione nell'incontro tenutosi giovedì 7 maggio 2026, presso il distaccamento dell'istituto professionale “F. L. Morvillo Falcone.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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