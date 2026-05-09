Legalità in cattedra | Lions e polizia di Stato insieme per la sicurezza degli studenti

Giovedì 7 maggio 2026 si è svolto presso il distaccamento di un istituto professionale un incontro tra rappresentanti di un club di servizio e agenti delle forze di polizia. L'obiettivo della riunione è stato affrontare temi legati alla sicurezza degli studenti, con focus sulla prevenzione di rischi online e sulla prudenza nelle strade. L'appuntamento ha visto la partecipazione di diverse figure istituzionali e volontari impegnati a promuovere comportamenti corretti tra i giovani.

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