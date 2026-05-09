È in programma una lezione gratuita dedicata alle tartarughe, con l’obiettivo di insegnare come riconoscerle e proteggerle. L’iniziativa si rivolge a chi desidera approfondire le caratteristiche di questi animali e contribuire alla loro tutela. Durante l’evento, verranno illustrate le diverse specie, i metodi per distinguerle e le azioni da intraprendere in caso di incontri o situazioni di rischio.

Un’occasione per conoscere da vicino uno dei fenomeni più affascinanti e delicati del nostro ecosistema marino, la nidificazione delle tartarughe e soprattutto per imparare a proteggerli: è con questo obiettivo che i volontari di Fondazione Cetacea di Grottammare hanno organizzato per stamattina (ore 11, sala riunioni in via Mare del Nord 24) un incontro aperto al pubblico dedicato al riconoscimento delle tracce di nidificazione e alla tutela di questi straordinari animali. ‘Tartarughe marine e nidificazioni’ è il titolo del corso che sarà tenuto da Nicola Ridolfi, medico veterinario di Fondazione Cetacea, accompagnando i partecipanti in un percorso divulgativo e pratico, fondamentale per imparare a individuare e proteggere i siti di deposizione delle uova lungo le nostre coste.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lezione gratis sulle tartarughe: riconoscerle per difenderle

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