Tartarughe Ninja 2 slitta al 13 agosto 2027 – estate piena per le tartarughe

La data di uscita di Tartarughe Ninja: Caos Mutante 2 è stata spostata al 13 agosto 2027. La Paramount e Point Grey hanno deciso di rinviare il film, originariamente previsto per il 17 settembre 2027, per motivi che non sono stati resi noti. La scelta ha fatto slittare il debutto delle tartarughe nel cinema a un’estate molto calda. I fan dovranno attendere ancora alcuni mesi prima di rivedere le avventure dei loro eroi.

Paramount e Point Grey hanno spostato la data d’uscita di Tartarughe Ninja: Caos Mutante 2 al 13 agosto 2027 (da 17 settembre 2027). Secondo Deadline, la mossa punta chiaramente a catturare il pubblico kids ancora in vacanza estiva, evitando la concorrenza autunnale con scuola e attività extrascolastiche. Caos Mutante è uscito nel 2023 in pieno sciopero SAG-AFTRA (con attori non potevano promuovere le proprie opere), tuttavia è riuscito ha incassare 43 milioni di dollari in 5 giorni (28 milioni in 3 giorni), chiudendo a 118.7 milioni domestici e 182 milioni globali. Il vero boom è arrivato però nel retail: il film ha di fatto generato oltre 1 miliardo di dollari in vendite consumer per Paramount nel 2023, con più di 400 licenziatari per il film e 1.🔗 Leggi su Universalmovies.it

