Boom di 50 euro false in Italia l’allarme sulle banconote | Come riconoscerle

Un aumento di banconote da 50 euro false in Italia ha causato preoccupazione tra commercianti e clienti. Le autorità hanno notato un’impennata di segnalazioni di biglietti sospetti, soprattutto nelle zone turistiche. Questo incremento si traduce in un rischio concreto di truffe e di furti di denaro. Le persone sono invitate a controllare attentamente le banconote prima di usarle o accettarle.

Scatta l’ allerta in Italia per un nuovo boom di banconote da 50 euro contraffatte. Nelle ultime settimane si registra un’impennata delle segnalazioni, con un aumento anomalo di biglietti sospetti che sta mettendo in guardia commercianti e cittadini. Un fenomeno che preoccupa anche per il periodo dell’anno in cui si manifesta. Le segnalazioni più numerose arrivano da Pescara e dall’area metropolitana, dove – come riferisce Il Messaggero – si starebbe riscontrando una circolazione anomala di banconote false, quasi sempre dello stesso taglio. Un dato che sorprende perché, lontano dalla stagione turistica, il contante tende a circolare meno e il flusso di denaro proveniente da fuori regione è più contenuto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Fa acquisti con banconote false da 50 euro: rintracciato dai carabinieriUn uomo di 48 anni di Caserta è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver utilizzato banconote false da 50 euro e di aver opposto resistenza durante l’intervento.

