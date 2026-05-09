L’attaccante argentino, attualmente al Torino, ha espresso il desiderio di tornare a giocare nel Napoli, squadra con cui ha condiviso un passato. In un’intervista, ha dichiarato di voler vestire di nuovo la maglia azzurra e ha menzionato la possibilità di un futuro in Argentina, al River Plate. Non sono state fornite tempistiche né dettagli sulle trattative, ma la volontà di un ritorno è stata chiaramente manifestata.

Giovanni Simeone apre al ritorno al Napoli dopo l’esperienza al Torino. L’attaccante argentino ha confessato il suo desiderio di vestire nuovamente la maglia azzurra, senza escludere un futuro al River Plate. Simeone e il Napoli: il ritorno che infiamma i tifosi. Il “Cholito” ha parlato ai microfoni di un canale YouTube argentino, rivelando i suoi piani per il futuro. Due destinazioni lo attirano: il ritorno in Campania e il River, il club che lo ha lanciato. Simeone ha dichiarato: “ Mi piacerebbe molto giocare di nuovo per il Napoli. Non so se come giocatore o in che ruolo”. Una frase che lascia aperta ogni possibilità, dal ruolo in campo a funzioni diverse all’interno dell’organizzazione azzurra.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - L’ex non dimentica Napoli: “Vorrei giocare di nuovo lì”

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

SCHERZO CRUDELE: CI DIMENTICHIAMO DEL COMPLEANNO DEL CAPO DELLO SNACK CLUB LOLLO E LUI SI ARRABBIA

Notizie correlate

Napoli, Lukaku: “Non c’è niente che vorrei di più che giocare e far vincere la mia squadra”Questa stagione è stata molto impegnativa per me, tra l’infortunio e la perdita personale.

Jimenez non dimentica: “Sarò sempre grato al Milan, non tutti i club ti danno l’opportunità di giocare”Alex Jimenez, da qualche settimana ufficialmente un giocatore del Bournemouth a tutti gli effetti, è intervenuto ai microfoni di 'AS', tornando a...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Luca Terenziani, il saluto del camminatore solitario a Ischia: Un’alba che non si dimentica; Como, Fabregas: Volevamo vincere ma orgoglioso dei ragazzi. Nico Paz via? Lo dite voi...; Il mondo dello sport piange Alex Zanardi: il messaggio di cordoglio del Napoli e di De Laurentiis; Inzaghi: 'Inter, con la Champions sarei rimasto'.

Maggio torna in campo al Maradona: Napoli è casa mia, gioco per i ragazzi di NisidaChristian Maggio torna a Napoli per calcare nuovamente il prato di Fuorigrotta. Allo stadio Diego Armando Maradona, l'ex capitano prenderà parte all'amichevole delle 'Napoli Legends' durante la 'Notte ... msn.com

Hamsik non dimentica Napoli: messaggio nostalgico su InstagramCinquecentoventi presenze, centoventun gol, tre trofei e dodici anni pieni d'amore non si possono dimenticare facilemente. Lo sa bene Marek Hamsik, che ha concluso la sua avventura con la maglia del ... corrieredellosport.it

Il Napoli insidia il Milan per Gila. L'agente: "Ha tanti estimatori ma oggi pensa alla Coppa Italia" x.com

Comicon Napoli 2026 Parte-2 acquisti e costi reddit