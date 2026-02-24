Jimenez non dimentica | Sarò sempre grato al Milan non tutti i club ti danno l’opportunità di giocare
Alex Jimenez, ex esterno del Milan ora al Bournemouth, ricorda con gratitudine i anni trascorsi in rossonero. La sua riconoscenza deriva dal fatto che il club gli ha dato l’opportunità di giocare e crescere. Jimenez ha spiegato che l’esperienza al Milan ha segnato il suo percorso professionale e personale. Durante l’intervista, ha anche raccontato alcuni momenti chiave del suo passato in Italia. La conversazione si è concentrata sulle sue emozioni e sui ricordi più vividi.
Alex Jimenez, da qualche settimana ufficialmente un giocatore del Bournemouth a tutti gli effetti, è intervenuto ai microfoni di 'AS', tornando a parlare della sua esperienza al Milan, sottolineando la sua gratitudine per il club rossonero, fondamentale nel suo percorso di crescita. Ecco, di seguito, alcune delle dichiarazioni del terzino spagnolo. "Lasciato Madrid troppo presto? Beh. direi di no. Considerando come sono andate le cose, direi di no. Non so cosa sarebbe successo se fossi rimasto al Real Madrid, ma nell’ultimo anno che ho trascorso lì non ho avuto il minutaggio che secondo me meritavo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Amici, ex amato allievo rivela: "Il mio brano escluso dal Festival di Sanremo. Sarò sempre grato a Maria De Filippi"
Leggi anche: Alberto Urso, intervista all’ex allievo di Amici: “Avevo presentato “Come noi mai” per Sanremo, non sono deluso per l’esclusione. Sarò sempre grato ad Amici e a Maria De Filippi”