Jimenez non dimentica | Sarò sempre grato al Milan non tutti i club ti danno l’opportunità di giocare

Alex Jimenez, ex esterno del Milan ora al Bournemouth, ricorda con gratitudine i anni trascorsi in rossonero. La sua riconoscenza deriva dal fatto che il club gli ha dato l’opportunità di giocare e crescere. Jimenez ha spiegato che l’esperienza al Milan ha segnato il suo percorso professionale e personale. Durante l’intervista, ha anche raccontato alcuni momenti chiave del suo passato in Italia. La conversazione si è concentrata sulle sue emozioni e sui ricordi più vividi.

