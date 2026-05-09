Il sette volte campione del mondo ha pubblicato un nuovo video in cui guida una Ferrari Testarossa bianca, richiamando lo stile delle serie televisive degli anni '80. Nel filmato, si vede l’auto attraversare la città, con il pilota al volante che si diverte a mostrare le caratteristiche del veicolo. La scena richiama l’estetica e le atmosfere tipiche di Miami Vice, con un focus sulla vettura e il suo stile distintivo.

Sono poche, anzi pochissime, le supercar immediatamente riconoscibili anche da chi non "mastica" pane e motori tutti i giorni. Ma tra queste figura anzitutto la Ferrari Testarossa, vero e proprio emblema degli Anni 80 al pari del telefilm di cui è stata protagonista insieme a Don Johnson e Philip Michael Thomas. Ovvero Miami Vice, serie di grande successo anche nel nostro Paese, che raccontava il lusso sfrenato ed edonistico che si viveva nella Florida in quegli anni, ma anche vizi e crimini del suo "sottobosco". Un ruolo perfetto per la Testarossa, nato tuttavia da una ben nota controversia tra la società di produzione ed Enzo Ferrari in persona.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lewis Hamilton come in Miami Vice: traversi con la Testarossa bianca

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