Al termine del Gran Premio di Miami, Lewis Hamilton si è mostrato deluso, commentando di essersi trovato in una posizione difficile durante la gara. La sua performance ha lasciato trasparire una certa frustrazione e dispiacere, soprattutto per la squadra con cui corre. La gara, quarta del campionato di quest'anno, ha visto il pilota inglese esprimersi con difficoltà e poca soddisfazione, senza riuscire a ottenere i risultati sperati.

Lewis Hamilton ha poca voglia di sorridere al termine del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato della città della Florida, ricavato attorno all’Hard Rock Stadium, il pilota sette volte campione del mondo ha vissuto una gara decisamente complicata. Il contatto al via con Franco Colapinto ha tolto parecchi punti di carico aerodinamico e, non ultimo, ha dovuto anche far fronte alle temperature del suo motore. La gara ha visto il successo di Andrea Kimi Antonelli che ha chiuso con 3.2 secondi su Lando Norris, mentre chiude il podio proprio Oscar Piastri a 27.0. Quarta posizione per George Russell a 43.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lewis Hamilton amaro dopo il GP di Miami: “Ero nella terra di nessuno. Dispiace per la squadra…”

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