Levanto scontro elettorale al Cinema Nuovo | Del Bello e Acerbi si sfidano

A Levanto si sono svolti recentemente gli incontri elettorali al Cinema Nuovo, dove i candidati Del Bello e Acerbi si sono confrontati pubblicamente. Durante gli eventi, sono state discusse le proposte relative al turismo locale e alla gestione dei servizi pubblici. I due si sono presentati con programmi diversi, senza però approfondire le modalità di attuazione o i dettagli concreti delle loro proposte.

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? Punti chiave Come influenzeranno le proposte di Del Bello e Acerbi il turismo locale?. Quali soluzioni concrete proporranno i candidati per la gestione dei servizi?. Chi riuscirà a convincere gli elettori indecisi durante il dibattito?. Perché questo confronto al Cinema Nuovo cambierà il futuro di Levanto?.? In Breve Jacopo Defranchi modererà l'incontro presso il Cinema Nuovo di via Saragoni 6.. L'associazione Maresuoni collabora con RLV La Radio a Colori per l'evento.. Diretta streaming disponibile su Facebook e YouTube della pagina MareSuoni.. Dibattito focalizzato su turismo, servizi pubblici e gestione del territorio di Levanto.. Venerdì 15 maggio alle ore 20:55, il Cinema Nuovo Roma in via Saragoni 6 ospiterà il confronto pubblico tra Luca Del Bello e Giambattista Acerbi per le elezioni amministrative di Levanto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Levanto, scontro elettorale al Cinema Nuovo: Del Bello e Acerbi si sfidano ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Levanto, Del Bello cerca il bis. Acerbi ritorna e tenta il colpo Levanto, sfida al voto: Del Bello punta sulla continuità con 12 nomiLa corsa per il governo di Levanto si è ufficialmente accesa con la presentazione della lista civica Levanto Insieme, guidata dal sindaco uscente...