A Levanto si svolgeranno le elezioni comunali con due candidati principali: Luca Del Bello e Giambattista Acerbi. Del Bello ha già ricoperto la carica di sindaco e cerca di essere eletto nuovamente, mentre Acerbi è tornato in corsa per la posizione. La competizione si concentra sulla scelta tra i due candidati, entrambi presenti sulla scheda elettorale in vista del voto nel paese rivierasco.

Luca Del Bello e Giambattista Acerbi. Sarà una sfida a due a Levanto per eleggere il nuovo sindaco del paese rivierasco. Il sindaco uscente è a caccia del secondo mandato, dopo aver vinto le elezioni del 2020 (in piena emergenza Covid) con poco più del 48% delle preferenze, superando nella gara a tre Luigi Lapucci e Stefano Delbene. Del Bello si ripresenta alle urne con l’obiettivo di completare quanto avviato nella legislatura ormai conclusa, caratterizzata da numerosi investimenti ancora da terminare, e con una lista in buona parte rinnovata. Nella compagine di “Levanto Insieme“, figurano figure storiche come l’assessore uscente Federica...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Levanto, Del Bello cerca il bis. Acerbi ritorna e tenta il colpo

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