Il Papa ha risposto alle critiche di un ex presidente degli Stati Uniti riguardo alla situazione in Iran, affermando che il Vaticano non farà un passo indietro sugli appelli alla pace. La dichiarazione arriva dopo che l’ex presidente aveva espresso opinioni sulla posizione del Vaticano nei confronti del conflitto. Il Papa ha ribadito la volontà di sostenere iniziative volte a favorire il dialogo e la risoluzione pacifica della crisi.

Papa Leone XIV risponde alle critiche di Donald Trump sulla guerra in Iran e ribadisce la linea del Vaticano: nessun passo indietro sugli appelli alla pace. Durante un volo verso l’Algeria, il pontefice ha difeso la posizione della Chiesa, sottolineando che il suo messaggio affonda le radici nel Vangelo e non può essere equiparato a scelte politiche o militari. Leone XIV ha chiarito di non voler attaccare direttamente leader o governi, ma di denunciare una visione del mondo segnata da quella che ha definito una “ illusione di onnipotenza “, alla base dei conflitti attuali. Il Papa ha quindi ribadito l’impegno della Chiesa per la riconciliazione e la pace, confermando che continuerà su questa linea anche di fronte alle critiche internazionali.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Papa Leone XIV risponde a Trump: "Non mi tiro indietro sulla pace"

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