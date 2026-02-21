Dazi Usa l’economista Bini Smaghi | Il conto lo pagano gli americani
L’economista Bini Smaghi afferma che i dazi USA danneggiano i consumatori americani. La Corte suprema ha recentemente bloccato le tariffe imposte dall’amministrazione Trump, ma il problema resta. Secondo Bini Smaghi, ora gli Stati Uniti devono trovare nuove strategie per coprire i costi, rischiando di aumentare il debito pubblico. La decisione potrebbe avere ripercussioni sui prezzi dei prodotti importati e sui portafogli dei cittadini. La questione resta aperta e si aspetta una risposta concreta.
Roma, 21 febbraio 2026 – La Corte suprema Usa ha bocciato i dazi di Trump. E ora? "La sentenza obbligherà l’amministrazione Usa – spiega Lorenzo Bini Smaghi, economista, ex membro del board Bce e ora presidente di Societè Generale – a trovare altre risorse per evitare un aumento del deficit. Del resto, uno degli obiettivi di Trump con i dazi era quello di ridurre, con questi nuovi incassi, il peso delle tasse. Dovrà trovare altre soluzioni e coinvolgere il Congresso". Trump ha citato un piano B. "Ha annunciato altri dazi oltre a quelli già messi, in base ad un articolo diverso, ma non è chiaro se questo è nei limiti dei suoi poteri.🔗 Leggi su Quotidiano.net
I dazi di Trump li pagano soprattutto gli americaniLo studio del Kiel Institute for the World Economy rivela che i dazi imposti dall’amministrazione Trump ricadono principalmente sui consumatori statunitensi.
