Dazi Usa l’economista Bini Smaghi | Il conto lo pagano gli americani

L’economista Bini Smaghi afferma che i dazi USA danneggiano i consumatori americani. La Corte suprema ha recentemente bloccato le tariffe imposte dall’amministrazione Trump, ma il problema resta. Secondo Bini Smaghi, ora gli Stati Uniti devono trovare nuove strategie per coprire i costi, rischiando di aumentare il debito pubblico. La decisione potrebbe avere ripercussioni sui prezzi dei prodotti importati e sui portafogli dei cittadini. La questione resta aperta e si aspetta una risposta concreta.

Roma, 21 febbraio 2026 – La Corte suprema Usa ha bocciato i dazi di Trump. E ora? "La sentenza obbligherà l’amministrazione Usa – spiega Lorenzo Bini Smaghi, economista, ex membro del board Bce e ora presidente di Societè Generale – a trovare altre risorse per evitare un aumento del deficit. Del resto, uno degli obiettivi di Trump con i dazi era quello di ridurre, con questi nuovi incassi, il peso delle tasse. Dovrà trovare altre soluzioni e coinvolgere il Congresso". Trump ha citato un piano B. "Ha annunciato altri dazi oltre a quelli già messi, in base ad un articolo diverso, ma non è chiaro se questo è nei limiti dei suoi poteri.🔗 Leggi su Quotidiano.net

I dazi di Trump li pagano soprattutto gli americaniLo studio del Kiel Institute for the World Economy rivela che i dazi imposti dall’amministrazione Trump ricadono principalmente sui consumatori statunitensi.

Bini Smaghi, ‘Su oro di Bankitalia tempesta in un bicchiere d’acqua per distrarre’Bini Smaghi commenta l'emendamento sulla gestione dell'oro di Bankitalia, definendolo una

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.