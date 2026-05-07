Lorenzo Bini Smaghi | lectio magistralis per la graduation del master di Uniud e Confindustria

Lorenzo Bini Smaghi ha tenuto una lectio magistralis al Teatro Nuovo Giovanni da Udine in occasione della cerimonia di laurea del Master in Business Administration organizzato da Uniud e Confindustria. L'evento ha visto la partecipazione di studenti e professionisti, con il relatore che ha approfondito temi legati all'economia europea e alle sfide del settore. La cerimonia ha segnato la conclusione del percorso formativo per i laureati del master.

Lorenzo Bini Smaghi, tra le voci più autorevoli dell'economia europea, porta la sua lectio magistralis al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per la graduation dell'Executive Master in Business Administration – Emba, il prestigioso percorso di specializzazione in campo economico-gestionale concepito.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Dazi Usa, l’economista Bini Smaghi: “Il conto lo pagano gli americani” Graduation Day del Master in HR e Digital RecruitingNon più un luogo da cui andare via, ma una destinazione in cui costruire competenze, lavoro e visione. Altri aggiornamenti Si parla di: Vicino/Lontano 2026: il respiro del nostro tempo. Europa, solo se più unita può resistere al bullismo delle grandi potenze. Lorenzo Bini Smaghi lo dimostra nel libro-manifesto Da soliIl convincente libro di Bini Smaghi spiega in modo chiaro perché l’Unione Europea, pur avendo tutte le carte per essere una grande potenza globale, finisce spesso per giocare in difesa, stretta tra le ... msn.com Crac delle banche, Lorenzo Bini Smaghi: in Europa la Bce fornirà tutti i soldi necessariIl banchiere ed economista Lorenzo Bini Smaghi tende a rassicurare sulla tenuta del sistema bancario e finanziario europeo. Nel caso di necessità, infatti, ci sarà l'intervento della Banca Centrale ... iltempo.it