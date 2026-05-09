Un'indagine condotta tra i giovani di Roma rivela che le preoccupazioni più frequenti riguardano la salute mentale e l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla vita quotidiana. Le domande principali riguardano i rischi legati alla tecnologia e le conseguenze sulla stabilità emotiva. Al tempo stesso, si riscontra un calo dell’interesse verso la politica tradizionale, sostituito da timori più personali e immediati.

? Domande chiave Cosa temono davvero i giovani romani rispetto all'intelligenza artificiale?. Perché la salute mentale supera l'interesse per la politica tradizionale?. Come cambiano le priorità dei ventenni con l'avanzare dell'età?. Quali nuove strategie deve adottare Roma Capitale per rispondere ai giovani?.? In Breve Salute mentale al 19%, istruzione e casa al 14% tra i 500 rispondenti.. Clima al 18% per gli under 25, salute mentale al 22% per i 25-34enni.. Monica Lucarelli chiede politiche basate sui bisogni reali oltre i trend tecnologici.. Progetto nato tra aprile e maggio tramite campagne digitali e affissioni a Roma.. Oltre 500 giovani romani hanno risposto alla chiamata dell’European of Innovation for Sustainability Summit 2026 scrivendo messaggi per il proprio io del futuro all’Acquario Romano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lettere al 2040: la salute mentale guida le ansie dei giovani romani

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