Durante il summit dedicato all’innovazione sostenibile del 2026, è stata presentata una ricerca condotta da EIIS insieme ad altri enti, che analizza le principali preoccupazioni dei giovani romani. Tra i temi affrontati ci sono la salute mentale, l’educazione e la disponibilità di case. I risultati mostrano come queste questioni siano al centro delle discussioni tra i giovani e le istituzioni.

In occasione dell’European of Innovation for Sustainability Summit 2026, dedicato ai segnali emergenti di un futuro che è già qui, è stata condotta una ricerca, realizzata da EIIS in collaborazione con Roma Capitale, WWF e The Jackal, tra i giovani under 35 “Future message” i cui risultati saranno presentati oggi nella seconda giornata del Summit dell’8-9 maggio all’Acquario Romano. La ricerca ha coinvolto oltre 500 giovani romani, invitati a scrivere lettere al loro sé del 2040. I risultati sorprendono: la salute mentale è la principale preoccupazione, seguita da educazione e casa, mentre tecnologia e politica sono meno rilevanti. Questo studio evidenzia un divario tra l’agenda pubblica e le reali ansie dei giovani, offrendo spunti per politiche più aderenti ai bisogni quotidiani e per una visione del futuro più umana e concreta.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Giovani romani e futuro: salute mentale, educazione e casa al centro delle preoccupazioni

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