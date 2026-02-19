Social network sotto accusa | Zuckerberg a processo per dipendenza e danni alla salute mentale dei giovani

Mark Zuckerberg è protagonista di un processo a Los Angeles, causato dalle accuse di danni alla salute mentale dei giovani legati all’uso dei social network. L’amministratore delegato di Meta ha testimoniato sulla crescente dipendenza tra i giovani utenti, che trascorrono ore davanti agli schermi. Le accuse puntano il dito contro le pratiche delle piattaforme, considerate responsabili di influenzare negativamente il benessere psicologico dei più giovani. Durante l’udienza, sono stati presentati dati recenti sui livelli di ansia e depressione tra gli utenti under 18.

Meta nel mirino: Zuckerberg affronta il processo sulla dipendenza da social network. Los Angeles, 19 febbraio 2026 – Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, ha testimoniato oggi in un processo che potrebbe ridefinire le responsabilità delle piattaforme social nei confronti dei propri utenti, in particolare dei più giovani. L’azienda è accusata di aver deliberatamente progettato Instagram e YouTube per creare dipendenza, con potenziali ripercussioni economiche e normative significative. La causa è stata intentata da una giovane donna e da un gruppo di genitori che denunciano gli effetti dannosi delle piattaforme sulla salute mentale e sul benessere dei ragazzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

