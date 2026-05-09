FOLLONICA La Commissione Pari Opportunità del Comune di Follonica invita alla presentazione del libro "Lettere a Francesca": si tratta di un appuntamento importante dedicato a Enzo Tortora, attraverso la partecipazione di Francesca Scopelliti (foto), giornalista e compagna di vita di Tortora, che dialogherà con il pubblico ripercorrendo una delle vicende più emblematiche della storia giudiziaria italiana. L’appuntamento è per oggi alle 17 alla biblioteca comunale di Follonica. Attraverso le lettere scritte durante il periodo della detenzione, emergerà un racconto intimo e profondo che testimonia il dramma umano, la dignità e la forza di un uomo simbolo della lotta per la giustizia e i diritti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Lettere a Francesca", il ’suo’ Tortora

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