troppi casi tortora dopo il caso tortora

«In nome del popolo sovrano.»: è la formula che nei tribunali i giudici usano per annunciare il verdetto. Non è una formula di rito ma un passaggio che si innerva nella Costituzione, la quale all’articolo 101 sancisce che «la giustizia è amministrata in nome del popolo», quello stesso popolo che all’articolo 1 è definito sovrano: «La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Sempre all’articolo 101, «i giudici sono soggetti soltanto alla legge». E la legge è materia del potere legislativo, cioè del Parlamento espressione del popolo che lì elegge i suoi rappresentanti. Insomma tutto si tiene. Il miraggio della sovranità popolare nei tribunali. 🔗 Leggi su Panorama.it

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